Ultima partita di questo sgradevole 2020 per l'Inter, impegnata mercoledì nel tardo pomeriggio (18:30) al Bentegodi contro la sorpresa Hellas Verona di Ivan Juric, in grado di prendere punti a molte big di questo campionato. Per presentare questa sfida, Antonio Conte torna a parlare in conferenza stampa al Suning Training Centre, dopo la pausa pre-Spezia. L'Hellas è una delle squadre rivelazione del campionato. Che gara dobbiamo aspettarci? "Sia l'anno scorso che quest'anno sta facendo grandi cose. Complimenti a Juric che sta facendo un ottimo lavoro. Sarà una partita difficile, vediamo anche i risultati che il Verona ha fatto contro le grandi squadre. Ha sempre creato delle grosse problematiche. Dobbiamo essere bravi e determinati sapendo a cosa andiamo incontro".