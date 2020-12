Calcio

Inter, Conte: "Inizia un nuovo campionato? Era già un obiettivo"

SERIE A - Dopo l'eliminazione in Champions, l'Inter continua la marcia in campionato ma per Conte non si tratta di un nuovo inizio. La Serie A è sempre stata la priorità per la società nerazzurra

00:00:49, 42 Visualizzazioni, 5 ore fa