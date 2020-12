Calcio

Inter, Conte: "L'Inter deve lottare per vincere dei titoli ogni anno"

Al termine della sfida vinta contro il Verona, la settima vittoria consecutiva per l'Inter in campionato, il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte non nasconde gli obiettivi della sua squadra e la voglia di tornare a vincere.

00:01:29, 92 Visualizzazioni, 2 ore fa