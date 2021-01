"La Juventus deve rappresentare un parametro di riferimento perché in questi anni ha stradominato in Italia e quindi una squadra che vuole capire a che livello è, deve avere loro come punto di riferimento". Con queste parole Antonio Conte inquadra l'attesissimo derby d'Italia tra Inter e Juventus in programma domenica sera a San Siro. Il tecnico dell'Inter sprona Vidal ("Ha l'esperienza per affrontare la partita nella giusta maniera") e non esclude di riutilizzare Eriksen nel ruolo di play basso ("Dietro Brozovic non abbiamo un altro regista, può essere utile").

Inter-Juventus, chi è favorito?

Serie A Lautaro: "Voglio lo Scudetto. Rinnovo? L'accordo si trova" 4 ORE FA

"Non voglio indicare favorite. Dobbiamo avere grandissimo rispetto verso una squadra che ha dominato per 9 anni e vuole arrivare al decimo. Il rispetto è il minimo che possiamo avere per quanto hanno fatto, soprattutto perché negli anni passati non c'è stata storia. Noi stessi l'anno scorso abbiamo accorciato un po' nei loro confronti a livello di punteggio in classifica, speriamo di poter fare la stessa cosa anche perché mi ricordo campionati in cui la Juventus ha dato 20-25 punti ai rivali e non era una bella cosa".

Il gap con la Juventus c'è ancora?

"Penso che nessuna squadra possa dire di aver colmato il gap in Italia con la Juventus, sarebbe illusorio pensarlo. Loro per 9 anni hanno dominato e operato in una maniera importante, riuscendo sempre a cambiare, a volte a ringiovanire e a prendere giocatori di esperienza. Anche quest'anno sono una squadra che su una struttura che ha sempre vinto ha aggiunto Chiesa, Morata, Kulusevski, Arthur e McKennie. Va dato loro atto che cercano ogni anno di migliorarsi".

Sul momento dell'Inter

"Sul campo siamo cresciuti tanto in questo anno e mezzo. Possiamo e dobbiamo migliorare nel discorso della mentalità, della cattiveria agonistica, del sentire il sangue per ammazzare sportivamente l'avversario. Fa parte di un percorso e questi ragazzi stanno lavorando tanto per migliorarsi a 360 gradi".

Antonio Conte - Inter - Coppa Italia 2020-2021 Credit Foto Imago

Su Vidal

"Credo che abbia l'esperienza per affrontare la partita nella giusta maniera. Non stiamo parlando di un ragazzo alle prime armi, ha vinto tanto e giocato in club importanti".

Eriksen ancora regista?

"Io vi ho portato un dato di fatto sul mercato. Dobbiamo sfruttare al meglio tutta la rosa e dietro Brozovic non abbiamo un altro regista che possa giocare in quella posizione. Stiamo impostando Christian lì tirando fuori il meglio. Con noi ha giocato interno, trequartista, ora sta provando lì. Avere un calciatore che può ricoprire varie posizioni può essere utile".

Conte: "Eriksen? Sempre detto che è un ragazzo positivo"

Serie A Inter, non solo BC Partners: altri due fondi interessati IERI A 19:15