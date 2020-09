Antonio Conte si gode i primi 3 punti in campionato della sua Inter, frutto di un incredibile 4-3 in rimonta sulla Fiorentina a San Siro, ma non rinuncia a lanciare qualche frecciata alla sua squadra, in particolare per quanto riguarda la tenuta e l'organizzazione in fase difensiva: "Questi sono tre punti importanti - dice il tecnico salentino ai microfoni di DAZN a fine partita - però è giusto fare le corrette valutazioni. Bene avere segnato 4 gol e avere creato tanto, però dobbiamo migliorare in fase difensiva. I ragazzi lo sanno: l'equilibrio è alla base di tutto e oggi non lo siamo stati".

Sulla prova di Eriksen

Serie A Inter-Fiorentina 4-3, pagelle: Ribery e Sanchez super UN' ORA FA

"Noi lavoriamo con Christian come lavoriamo con gli altri. Lui, rispetto a quando è arrivato, ha aumentato i giri del motore e sta giocando nella sua posizione ideale. Ha fatto una buona partita. Ci lavoriamo, sappiamo che ci sono delle qualità e proviamo a tirarle fuori: a volte ci si riesce prima, altre volte no. Ma bisogna avere fiducia e io ce l'ho. È un ragazzo a posto, che si allena molto bene. Mi auguro che possa scoccare una scintilla che lo accenda in maniera definitiva".

Sulla prova dei difensori

"C'è da migliorare. Per la prima volta Bastoni faceva il centrale e Kolarov era alla prima apparizione: sono attenuanti da tenere in considerazione. Abbiamo però portato troppi uomini a attaccare prendendo ripartenze".

Beppe Iachini (allenatore Fiorentina)

"Siamo venuti a San Siro con personalità e con la giusta mentalità, giocando per fare gol. Abbiamo avuto occasioni per essere 0-2 nel primo tempo e se lasci qualche sbavatura all'Inter ti può sempre colpire. Non abbiamo comunque mollato, ribaltando il risultato per fare bottino pieno: potevamo essere 4-2 e su qualche ingenuità abbiamo perso la partita. Ai punti già un pareggio ci stava stretto per le situazioni che abbiamo creato. Peccato. L'errore di Vlahovic? Ha pagato dazio anche lui a livello psicologico uscendo dalla partita e questo non deve succedere: serve rimanere con la testa sempre dentro la partita. Era rammaricato perché ha capito che quella poteva essere una palla decisiva, ma è chiaro che questi siano passaggi di crescita".

Conte: "Vidal? Nel centrocampo dell'Inter può fare tutto"

Serie A Inter-Fiorentina 4-3, la moviola 2 ORE FA