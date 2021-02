Calcio

Inter, Conte sul dito medio ad Agnelli: "Mi scuso, agli insulti ho reagito in modo sbagliato"

SERIE A - In conferenza stampa alla viglia della sfida di campionato contro la Lazio, il tecnico dell'Inter torna su quanto successo allo Stadium martedì sera durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus: "Avrei dovuto reagire in maniera più simpatica, applaudendo o alzando il dito pollice. Sarei stato più positivo, mi dispiace e ne farò tesoto per la prossima volta".

