"Ho questa stagione e un altro anno di contratto con l'Inter. Ho iniziato un progetto qui e sinceramente voglio portarlo avanti e restare qui per molti anni perché stiamo costruendo le basi, le fondamenta, per dare a questo club la possibilità di rimanere al massimo livello ed essere competitivo per provare a vincere qualcosa in ogni stagione". Con queste parole, pronunciate durante un'intervista rilasciata al Telegraph, Antonio Conte ribadisce le proprie ambizioni alla guida dell'Inter. Senza escludere, tuttavia, una nuova esperienza all'estero tra qualche anno. "Sicuramente nel mio futuro vorrei tornare in Premier League per fare un'altra esperienza, per respirare quell'atmosfera. Io e la mia famiglia abbiamo vissuto un'esperienza incredibile in Inghilterra".