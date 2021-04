Calcio

Inter, Conte: "Zhang e futuro? Non mi interessa, non ho piacere a rispondere"

SERIE A - Il tecnico dell'Inter Antonio Conte glissa e si mette le mani in faccia all'ennesima domanda sul futuro dell'Inter, dalla vicinanza con Zhang alla distanza tra la sua squadra e le semifinaliste di Champions: "Non mi interessa, non ho piacere a rispondere in questo momento. Quando finirà tutto ne parleremo".

00:01:22, un' ora fa