Slitta di qualche giorno il vertice in casa Inter tra Antonio Conte e Steven Zhang. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l'incontro tra l'allenatore e il presidente (in vista della programmazione della prossima stagione) non si terrà nella giornata di lunedì come inizialmente previsto ma nei prossimi giorni. Non si conosce la sede del summit: la società nerazzurra preferisce infatti mantenere il massimo riserbo per evitare clamore mediatico.