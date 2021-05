L’Inter si appresta ad ospitare allo Stadio Giuseppe Meazza la Roma per la 36ª giornata di campionato. Una partita più importante per i giallorossi - in lotta per un posto in Europa - che per i padroni di casa già campioni d’italia dallo scorso 2 Maggio. I nerazzurri però renderanno speciale la partita con due importanti novità: la prima è che Lukaku e compagni scenderanno in campo con la 4ª maglia di gioco che presenta il nuovo logo mentre la seconda è che sarà presentato e suonato ufficialmente il nuovo inno.

LE DUE NOVITA'

Si chiama ‘I M Special Jersey’ la 4ª maglia dell'Inter e fa parte della nuova collezione ‘I M’ che il club nerazzurro presenta così per festeggiare il 19° scudetto: "Con il suo intreccio di forme geometriche e una palette colori che comprende il giallo, il bianco, il nero e l’azzurro, l’estetica della nuova collezione si ispira all’attitudine visionaria di uno dei fondatori del club, l’artista futurista Giorgio Muggiani, e richiama una vocazione all’inclusione, la stessa che da sempre rende Milano la città più internazionale” d’Italia e guida Inter e Nike Football a fare quotidianamente la differenza, in campo e fuori, per portare un cambiamento positivo non solo nel calcio ma nello sport in generale".

Si intitola “I M Inter" invece il nuovo inno nerazzurro composto da Max Pezzali e Claudio Cecchetto e cantato dallo speaker ufficiale Mirko Mengozzi. Il brano ha vinto il contest superando la proposta di Povia. Questo il testo:

I am Inter

I M Inter

I am Inter

I M Inter

Senza te non ci so stare

Di nerazzurro batte il cuore

Dal primo all'ultimo minuto

Canteremo all'infinito:

"siamo noi, solo noi!"

Non siamo scesi mai all'inferno

Inter Milano il nostro orgoglio

Il tuo nome e la tua storia

Suona dentro la memoria

"siamo noi, solo noi!"

Yes, I M inter

Yes, I M inter, ohhh ohhh

Yes, I M inter

Yes, I M inter, ohhh ohhh

Cambian le maglie dei campioni

Ma non cambiano i colori

Di un coro con la stessa voce

Gli occhi con la stessa luce

"siamo noi, solo noi!"

I nostri cuori in mezzo al campo

Saranno sempre li' al tuo fianco

In ogni attacco e ogni difesa

In trasferta come in casa

"siamo noi, solo noi!"

Era la sera dеl 9 marzo 1908

Erano poco piu' di 40

Oggi siamo milioni

"sempre E solo Forza Inter!"

Yеs, I M inter

Yes, I M inter, ohhh ohhh

Yes, I M inter

Yes, I M inter, ohhh ohhh

Yes, I M Yes, I M Yes, I M Yes, I M Yes, I M black & blue Yes, I M black & blue Yes, I M black & blue Yes, I M black & blue (black & blue, black & blue, black & blue)

