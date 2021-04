e da qualche giorno si vocifera addirittura di un nuovo inno. Rottamazione in arrivo quindi per "Pazza Inter" e "C’è solo l’Inter" (di Elio e Graziano Romani), che per altro viene ancora suonato ma in maniera ridotta, e tanto spazio al nuovo compositore. L’Inter è una società in continua evoluzione: qualche anno fa la squadra fu comprata dalla proprietà cinese di Suning - dopo tanti anni di presidenza italiana - pochi giorni fa è stato presentato il nuovo logo ufficiale con il claim "Inter Milano" Rottamazione in arrivo quindi per "Pazza Inter" e "C’è solo l’Inter" (di Elio e Graziano Romani), che per altro viene ancora suonato ma in maniera ridotta, e tanto spazio al nuovo compositore.

Chi lo scrive?

Il primo a spendersi è stato Giuseppe Povia, grande tifoso nerazzurro, ma in realtà in vantaggio sembra esserci il duo Max Pezzali-Claudio Cecchetto con un inno cantato dallo speaker ufficiale del club nerazzurro Mirko Mengozzi. La data del lancio non è ancora stata decisa, ma non dovrebbe poi mancare molto. Non è detto infatti che il club decida di aspettare la prossima stagione: il nuovo inno potrebbe essere diffuso già prima della fine di questo campionato.

