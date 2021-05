Ex Inter e ha vinto un campionato anche lui con una squadra (che era) di proprietà Suning. Eder, adesso al São Paulo, via Twitter ha attaccato la famiglia Zhang riprendedno la notizia della nuova liquidità arrivata al club nerazzurro. Il motivo? Otto mesi di mensilità arretrate a giocatori e staff dello Jiangsu Suning.

“Spero che i soldi arrivino anche per noi del Suning FC. E spero che all’Inter non succeda come a noi (visto che la proprietà dei clubs è la stessa) che dopo aver vinto il campionato cinese a dicembre, il club non ci ha pagato (8 mensilità intere e le tasse su quelle precedenti). Oltre a non averci liberato per dare la possibilità di trovare squadra altrove facendoci perdere così delle opportunità di lavoro. Lasciando a casa piu di 50 dipendenti senza i loro soldi e senza darci spiegazioni. In Europa é più facile volere fare bella figura”.

