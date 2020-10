Serata speciale per Christian Eriksen, che mette a referto la 100a presenza con la maglia della sua Nazionale segnando un rigore decisivo a Wembley nel match vinto dalla Danimarca per 1-0 . Nel post-partita ci scappa anche una mezza frecciatina all'Inter e ad Antonio Conte, che non "vede" proprio il forte centrocampista danese.

"Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs sia sempre stato un piacere venire a giocare in Nazionale. E ora è non è diverso. Naturalmente tutti sanno tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in Nazionale e non importa in quale club o dove io giochi. Sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento".