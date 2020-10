"Non mi siederò in panchina tutto l'autunno, almeno non è mia intenzione e spero che non lo sia anche in quelle del club o dell'allenatore. Ci sarà un gran numero di partite in poco tempo, ora ci sono anche tre gare Nazionale insieme... La Champions League riprende a breve, c'è tanto da giocare, sono certo che probabilmente avrò i miei minuti e me li aspetto"

"Mi trovo in una situazione in cui forse non ero mai stato prima in una squadra di club. Sono partito alla grande dopo essere arrivato all'Inter a gennaio e ho cercato di mettermi in mostra. Poi è arrivata la pandemia e quello che è successo dopo è che sono stato spesso in panchina. Ovviamente diventi meno paziente quando hai esperienza e hai provato cose diverse. Che tu abbia 20, 28 o 30 anni, però, non vuoi sederti in panchina"