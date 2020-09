Ribery che illumina la Scala del calcio, l'Inter che si ritrova quando tutto sembrava perso grazie agli ingressi di Sanchez e Hakimi. Ma anche Eriksen che stecca e Vlahovic che non chiude la partita. A San Siro succede di tutto e per buona pace di Conte dobbiamo parlare ancora di Pazza Inter: finisce 4-3 la prima uscita stagionale dei nerazzurri con una rimonta a ridosso del 90'. I viola partono forte con Kouame, Lautaro pareggia allo scadere del primo tempo e costringe Ceccherini all'autogol in avvio di ripresa. A questo punto sale in cattedra Ribery: assist per il 2-2 di Castrovilli, palla poetica per il 2-3 di Chiesa. Standing ovation per il francese da parte dei pochi tifosi interisti all'uscita dal campo. Conte però può contare su una panchina profondissima: Sanchez e Hakimi ispirano il 3-3 di Lukaku, reduce da due occasioni sciupate per il pareggio. Il cileno (non Vidal, entrato anche lui dalla panchina) serve anche l'assist per la rete decisiva di D'Ambrosio. Iachini può essere soddisfatto del potenziale dei suoi, l'Inter dimostra che è la squadra più prodonda del campionato. Ma deve ancora mettere insieme tutti i pezzi.

Il tabellino

INTER-FIORENTINA 4-3 (primo tempo 1-1)

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young (dal 65' Hakimi), Barella (dal 74' Nainggolan), Brozovic (dal 74' Vidal), Perisic (dal 78' Sanchez); Eriksen (dal 65' Sensi); Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Milenkovic, Caceres; Chiesa (dal 68' Lirola), Bonaventura (dal 61' Borja Valero), Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery (dal 83' Cutrone), Kouame (dal 61' Vlahovic). All. Iachini.

Gol: 3' Kouame (F), 45'+2 Lautaro Martinez (I), 52' aut. Ceccherini (F), 57' Castrovilli (F), 63' Chiesa (F), 87' Lukaku (I), 89' D'Ambrosio (I).

Assist: 0-1 Bonaventura (F), 1-1 Barella (I), 2-2 Ribery (F), 2-3 Ribery (F), 3-3 Hakimi (I), 4-3 Sanchez (I).

Ammoniti: Barella (I), Ceccherini (F).

Lautaro Martinez esulta - Inter-Fiorentina Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 14 momenti chiave

3’ VANTAGGIO DI KOUAME - Cross dalla destra di Biraghi, tocco di Kouame che parte sul filo del fuorigioco: Bonaventura non calcia e appoggia per l'ex Genoa, che a porta vuota deve solo spingere in rete.

18’ RIGORE PER L'INTER - Eriksen fa sfilare, Lukaku non calca da fuori area e serve benissimo Lautaro: il Toro non calcia e viene atterrato da Caceres da dietro!

21’ NON C'E' RIGORE - Calvarese cambia la decisione dopo l'on field review! Ha perso l'attimo Lautaro, che non ha calciato da solo contro Dragowski: Caceres tocca prima il pallone che l’avversario.

24’ MILENKOVIC A UN PASSO DAL GOL - Traversone dalla destra di Kouame a rientrare, grande stacco del difensore: pallone alto di nulla.

44’ PERISIC PERICOLOSO - Eriksen allarga per Young, bel cross sul secondo palo: il croato si allunga e impatta con il sinistro al volo, pallone sul fondo.

45’+2 PAREGGIO DI LAUTARO MARTINEZ - Grande ripartenza dei nerazzurri, straordinario Barella: coast to coast dopo sponda di Lukaku nella trequarti dell'Inter, l'ex Cagliari serve Lautaro al momento giusto. Il Toro rientra sul destro e calcia dal limite: angolino del secondo palo, gran gol!

52' VANTAGGIO INTER - Lautaro Martinez rientra sul destro e calcia, deviazione decisiva di Ceccherini! Sembrano esserci gli estremi per l'autogol, la conclusione sarebbe finita sul fondo.

57' PARI DI CASTROVILLI - Contropiede della Viola, illumina ancora Ribery su palla proprio di Castrovillli: il francese aspetta il momento giusto e aspetta l'inserimento del compagno, che controlla e imbuca dall'interno dell'area di rigore!

63' RETE DI CHIESA - Giù il cappello per Ribery, giocata clamorosa! Il francese manda in campo aperto il compagno con una palla che taglia in due la difesa, Chiesa taglia bene e con uno scavetto supera Handanovic!

68' LUKAKU SI MANGIA IL PAREGGIO - Perisic mette in porta il belga, che da due passi manda sul fondo su pressione di Ceccherini! Che occasione.

73' LUKAKU SI DIVORA UN ALTRO GOL - Il belga difende palla spalle alla porta, si gira e da pochi passi manda a lato con il destro! Deviazione decisiva di Dragowski.

81' VLAHOVIC SI DIVORA IL GOL - Ribery manda ancora in porta un compagno, che però calcia malissimo da pochi passi: pallone sul fondo.

87' PAREGGIO DI LUKAKU - Splendida palla di Sanchez per Hakimi, che mette in mezzo al volo per il belga che spinge in rete! Gran gol!

89' 4-3 DI D'AMBROSIO - Stacco di testa vincente sul secondo palo su cross di Sanchez!!! Pazzesco a San Siro!

Mvp

Frank RIBERY - Di fronte a un giocatore come il francese non c'è squadra che vince e squadra che perde. Il migliore in campo è lui, il risultato finale non conta. Illumina San Siro e manda in porta i compagni con una facilità disarmante. Gli applausi del pubblico nerazzurro sono la dimostrazione della grandezza di Frank.

Fantacalcio

Promosso. Lautaro MARTINEZ - A inizio partita sembra un po' ingolfato, ma il suo bel gol allo scadere del primo tempo è fondamentale per andare al riposo sull'1-1. Da lui parte anche l'autogol di Ceccherini.

Bocciato: Christian ERIKSEN - Non ci siamo. Inizia la partita perdendo il pallone da cui nasce il vantaggio della Fiorentina, per il resto non incide. Sembra un corpo estraneo: il tempo inizia a essere tanto.

