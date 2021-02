L'Inter batte 3-0 il Genoa e si rende protagonista della prima, vera fuga in testa alla classifica. Un successo netto, che Antonio Conte accoglie con il sorriso sulle labbra: "Abbiamo fatto bene, col giusto approccio e la giusta determinazione. Non abbiamo concesso quasi niente e siamo stati bravi a fare tre gol, poi Perin ha salvato diverse situazioni importanti. Siamo contenti, il lavoro sta pagando come già aveva pagato l'anno scorso. Non c'è stato alcun patto scudetto, quando sei nell'Inter devi avere sempre l'ambizione di vincere, la storia del club parla chiaro. Sono tanti anni che l'Inter non vince, l'anno scorso ci siamo andati molto vicini anche se era il primo anno. La delusione per l'eliminazione immeritata dalla Champions ci ha portati a fare un'introspezione e a capire che bisognava alzare il livello di tutti per cercare di essere più competitivi. Se oggi fossimo ancora in Champions ce la potremmo giocare".