Giorni caldissimi in casa Inter. Dopo la convincente vittoria di Firenze che ha permesso alla truppa di Conte di rimanere al secondo posto, è subito tempo di Coppa Italia. Martedì sera c'è la Juve di Andrea Pirlo, per la decisiva semifinale di ritorno. E mentre il campo segue imperterrito il suo destino, la società prova a cambiare il proprio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, BC Partners, il fondo di private equity favorito per rilevare l'Inter da Suning, potrebbe presto alzare l'iniziale offerta da 750 milioni di euro. Il colosso cinese prende tempo e rasserena l'ambiente in merito alle scadenze. Così ne parla il CorSera.