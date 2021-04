Niente premio

In caso di scudetto, la proprietà cinese potrà fare a meno di versare i premi nelle tasche dei calciatori: una decisione figlia di un accordo raggiunto tempo addietro, quando la squadra rifiutò di tagliarsi gli stipendi. Marotta aveva ottenuto in cambio il sì alla diluizione e una promessa importante da parte del gruppo squadra, pronto a rinunciare a tutti i premi in caso di vittoria scudetto.

Serie A Pagellone 33ª: 8 ai gregari di Conte, paura per Milan e Juve 6 ORE FA

Conte: "Non facciamo tabelle, il vincente pensa a sé stesso"

Serie A Inter-Verona 1-0, pagelle: Darmian provvidenza, Handanovic flop IERI A 16:05