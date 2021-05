Parte dell'investimento del fondo americano, inoltre, sarebbe costituito da un prestito a Suning della durata di 3 anni: qualora alla scadenza l'Inter non dovesse essere in grado di restituirlo, Oaktree rileverebbe la maggioranza della società. Le parti coinvolte nell'operazione (Suning, Oaktree e Lion Rock) al momento non commentano. Quel che è certo è che i tempi sono stretti: l'Inter ha bisogno di liquidità per mettersi in regola entro il 30 giugno sul fronte del pagamento degli stipendi ai giocatori