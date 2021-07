C'è un grandissimo entusiasmo in questa nuova avventura, ho grandissime motivazioni. So che davanti a me ci sarà un lavoro importante ma questa è una bellissima sfida. Marotta, Zhang e Ausilio mi hanno convinto in pochi giorni dimostrandomi grandi motivazioni di volerm. So che i tifosi ci saranno vicini", con queste parole Simone Inzaghi ha cominciato la propria avventura in nerazzurro. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il dell'Inter ha toccato diversi temi, dagli obiettivi in campo al mercato, da Lukaku a Eriksen fino al proprio rapporto con la Lazio. ", con queste paroleha cominciato la propria avventura in nerazzurro. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico ha toccato diversi temi, dagli obiettivi in campo al mercato, dafino al proprio rapporto con la Lazio.

"Penso che questo cambiamento sia legato alle motivazioni che ho ricevuto, ho trovato persone - qui all'Inter - che mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi. Così ho accettato questa nuova sfida. Ci saranno difficoltà, avremo lo Scudetto sul petto da difendere e faremo di tutto per questo. Colgo l'occasione per fare i complimenti alla società, a mister Conte e ai giocatori per il traguardo conquistato"

Su mercato e obiettivi

"In questo momento in pochi si sono mossi sul mercato, è un momento delicato per tutte le squadre, non solo per l'inter. Sapevo che Hakimi sarebbe andato via, ma mi è stato garantito che la squadra sarà competitiva come lo scorso anno e sappiamo dove dobbiamo intervenire. Il nostro grande obiettivo è difendere lo Scudetto e fare un percorso in Champions migliore degli scorsi anni, visto che gli ottavi di finale mancano dalla stagione 2010-2011 con Benitez-Leonardo e l'Inter è una squadra internazionale."

Su Romelu Lukaku

"Ho sentito Lukaku, era deluso per l'eliminazione col Belgio dall'Europeo. Per noi é una garanzia, come i suoi compagni sono una garanzia per lui. È un giocatore fortissimo che fa reparto ma anche i suoi compagni sono stati fondamentali per lui."

Su Christian Eriksen

"Con Eriksen non ho parlato dopo l'incidente, mi è dispiaciuto tantissimo anche perchè è un giocatore su cui contavo. La società, comunque, gli ha messo a disposizione tutto quello di cui ha bisogno. Nel frattempo la dirigenza è stata brava a cogliere l'opportubità di prendere Calhanoglu, un giocatore che mi è sempre piaciuto tanto. Intanto, aspetto Christian a braccia aperte."

Su Calhanoglu

"Potrà essere il nostro Luis Alberto? Io penso proprio di sì, ha caratteristiche simili. Era nella mia testa da tempo ma avevamo Eriksen che per me è fortissimo e nel girone di ritorno è stato molto importante per l'Inter. Calhanoglu ci darà grandi soddisfazioni."

Sulla nuova Inter di Inzaghi

"Dovrò cercare di dare continuità ad un lavoro fatto per due anni nel migliore dei modi. Il compito del mio staff sarà dare continuità e competitività cercando di ottenere gli obiettivi che vi ho detto in precedenza. Voglio una squadra intensa, che sappia reagire agli episodi. Ho sempre avuto squadre capaci di vincere le partite nei minuti finali, voglio intensità e che la mia squadra non si abbatta se nel corso della partita ci saranno episodi negativi."

Sull'addio alla Lazio

"Con la Lazio sono stati 22 anni molto intensi e importanti, ho ringraziato tutto l'ambiente, il presidente e la società. Ho avuto la fortuna di vincere da giocatore, allenatore delle giovanili e della prima squadra. Non potevo chiedere di meglio, ma era venuto il momento di cambiare vista anche la spinta della società interista. In questi anni ci sono state richieste, visto il buon lavoro svolto, ma a Roma c'era un buon clima. Dopo 251 partite con la stessa squadra, però, quando c'è stata la possibilità di venire all'Inter ho voluto cambiare e accettare questa sfida."

