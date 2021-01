Inter-Juventus completa il programma domenicale della 18esima giornata di Serie A. È il derby d'Italia, una delle partite più attese dell'anno per la storica rivalità che divide nerazzurri e bianconeri. Sfida che mette in palio punti importantissimi in ottica Scudetto. L'Inter di Antonio Conte è seconda in classifica a -3 dal Milan e vincendo aggancerebbe momentaneamente i rossoneri di Pioli impegnati lunedì sera a Cagliari. Più attardata la Juventus di Andrea Pirlo che deve comunque ancora recuperare la partita contro il Napoli non disputata a inizio ottobre: i bianconeri sono a -7 dal Milan e a -4 dai nerazzurri e non possono permettersi passi falsi se non vogliono perdere ulteriore terreno dalla vetta.