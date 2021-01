A poche ore dal calcio d'inizio di Inter-Juventus a San Siro, Antonio Conte sembra avere definito l'undici di partenza. Il tecnico dell'Inter si affida alla linea difensiva Skriniar-De Vrij-Bastoni, mentre a centrocampo insieme agli esterni Hakimi e Young giocheranno Brozovic, Barella e Vidal (quest'ultimo preferito a Gagliardini che partirà dalla panchina). Nessun dubbio nemmeno in attacco dove è confermatissima la coppia Lukaku-Lautaro Martinez. In panchina Eriksen : il danese verrà probabilmente riutilizzato nel ruolo di play basso in test meno impegnativi.

Qualche incertezza in più in casa bianconera, soprattutto in mezzo al campo. Bentancur è il punto fermo, salgono le quotazioni di Rabiot mentre si contendono una maglia Ramsey e McKennie con il gallese che appare leggermente favorito. In difesa torna titolare Chiellini, a sinistra c'è Frabotta. Attacco obbligato e scontato con la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Morata.