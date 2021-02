La Covisoc, la commissione di vigilanza sulle squadre di calcio professionistiche, ha chiesto chiarimenti all'Inter e al gruppo Suning in merito alla situazione economico-finanziaria del club . Lo scrive il quotidiano Repubblica secondo cui la proprietà nerazzurra avrebbe risposto assicurando alla Covisoc l'intenzione di onorare tutti gli impegni presi fino alla fine della stagione. " La Covisoc negli ultimi giorni aveva inviato questionari ai club che attraversano un momento societario delicato - scrive Repubblica -. Il censimento ha coinvolto anche la Roma, che di recente ha cambiato proprietà, altre società di Serie A, numerose di B e C. L'Inter è stata fra le prime a rispondere, illustrando la sua situazione economica: dal rinvio del pagamento degli stipendi (su cui la Covisoc chiedeva spiegazioni) alla situazione generale della liquidità. Da qui a fine anno dovrà sborsare 195 milioni fra compensi dei giocatori, rate per l'acquisto dei cartellini e interessi. Entro novembre dovrà rinegoziare i due bond da 375 milioni complessivi con scadenza nel 2022 ".

Repubblica sottolinea inoltre che la presa di posizione di Suning e la dichiarazione di voler rispettare tutti gli impegni finanziari non preclude affatto la futura vendita dell'Inter, anzi: "In Cina gli Zhang continuano a lavorare per la cessione di quote di capitale - si legge -. Nonostante Suning abbia fatto sapere di considerare interrotta la trattativa con BC Partners, l'offerta del fondo londinese è comunque arrivata a Nanchino. Dai 750 milioni iniziali di valutazione complessiva, ritenuti pochi da Suning, la società di private equity potrebbe salire puntando a rilevare la quasi totalità delle quote".