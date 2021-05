La Curva Nord ha preso posizione e non è stata tenera con la proprietà dell'Inter. Sotto la sede di viale della Liberazione sono stati appesi due striscioni indirizzati a Suning e al presidente Zhang. Messaggi chiari e inequivocabili contro il ridimensionamento che i cinesi hanno scelto e che rischia di portare all'addio di Antonio Conte che, secondo Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, sta trattando la risoluzione del suo contratto. "Ridimensionare i campioni è solo da c.... Mister, staff e giocatori non si toccano ", il testo del primo lenzuolo al quale ne è seguito un altro con su scritto: " Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città". E' contestazione aperta da parte della Curva Nord che ha invitato la proprietà cinese a vendere dopo che durante i mesi delle trattative con BC Partners non aveva mai preso posizione. Ore caldissime in casa Inter a pochi giorni dai festeggiamenti per lo Scudetto.