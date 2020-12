Alla nuova stagione mancano più di 6 mesi, ma Footyheadlines ha già lanciato le prime indiscrezioni sullo stile della nuova prima maglia dell'Inter. Per la stagione 2021/22, il portale specializzato nei leak delle divise, ha anticipato il ritorno della trama a squame, come quella di un serpente, un po' sulla falsariga di quella della stagione 2010/11. I colori saranno gli stessi attuali: stesse tonalità di blu e nero, con l'oro per i dettagli. Per quanto riguarda i pantaloncini saranno neri e oro con calzettoni totalmente black. La stessa trama dovrebbe essere riproposta anche sul resto del merchandising non di gara.