5-0 largo e convincente dell’Inter nel primo test stagionale al cospetto di un modesto Lugano, formazione di Serie A svizzera. Dopo la rete in avvio del redivivo Dalbert , l’Inter soffriva più volte un Lugano spavaldo e pericoloso… Prima di dilagare, favorita dal crollo verticale della compagine svizzera!

Uno scatenato Lautaro Martinez metteva infatti a segno una doppietta duettando in grande stile con il gemello Alexis Sanchez, mentre il nuovo arrivato Hakimi arava la fascia destra costringendo il goffo difensore ungherese Kecskes all’autorete (del marocchino anche l'assist per Dalbert). In apertura di ripresa il subentrato Lukaku si procurava e trasformava il penalty del 5-0. Poi, più o meno solo accademia al Centro Suning di Appiano Gentile con l’Inter a menare le danze flirtando più volte con il 6-0 prima di limitarsi ad amministrare.