"Siamo rimasti in contatto con Romelu da quando ha avuto questo problema muscolare contro lo Shakhtar Donetsk. Ha ancora qualche giorno per riprendersi e siamo fiduciosi che possa essere disponibile da lunedì. Decideremo poi con il reparto medico. se è in grado di giocare".

Serie A Le 5 domande sulla 7ª giornata di serie A 38 MINUTI FA

Roberto Martinez spiega così la convocazione di Romelu Lukaku al raduno del Belgio in vista degli impegni della nazionale contro Svizzera (amichevole), Inghilterra (Nations League) e Danimarca (Nations League). Peccato che l'attaccante dell'Inter abbia saltato le ultime due partite per un infortunio agli adduttori e sia tuttora in forse per la gara di domenica contro l'Atalanta.

Conte aveva spiegato di non voler forzare i tempi del recupero di Lukaku: vedremo se questa convocazione può essere interpretata in positivo - il giocatore sta recuperando - oppure in negativo - convocato nonostante non sia al 100%.

Errori, cambi: ecco perché l'Inter ha perso

Serie A Atalanta-Inter: probabili formazioni e statistiche 14 MINUTI FA