"Io penso che sia il collettivo la cosa che mi motiva principalmente. Personalmente, penso infatti che all’Inter abbiamo la giusta squadra per poter realizzare ottime cose. Poi, tutto questo, bisogna provarlo sul campo. Abbiamo chiuso bene la scorsa stagione e penso che le nostre performance difensive siano diventate più solide. Ogni volta, noi abbiamo fatto il possibile per vincere ogni partita. E penso che questo possa aiutarci per far bene quest’anno. Poi vedremo. Scudetto? Sì, quello è l’obiettivo”.