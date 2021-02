" Il segreto dell'intesa con Lautaro Martinez? La chiave è nella comunicazione, tra noi c'è un grande feeling anche se la cosa più importante è che lavoriamo molto per la squadra. La mia esultanza nel derby? Ne ho detto di c...ate, sarà stata l'adrenalina ". Sono questi alcuni dei passaggi più significativi del botta e risposta che ha visto protagonisti Romelu Lukaku da una parte e i tifosi dell'Inter dall'altra. L'attaccante belga ha naturalmente parlato anche di Antonio Conte e dei suoi metodi di allenamento. In questi termini: " L'allenamento all'Inter è una zona di guerra. Il nostro allenatore non è uno che scherza, non gli piace quando ci tratteniamo. Adoro questa cosa ".

" Quello contro il Napoli in trasferta la scorsa stagione. Da quando sono arrivato in Italia è andato tutto molto bene, solo che mi mancano i tifosi allo stadio ".

"Per il Chelsea non provo altro che amore, mi ha dato l'opportunità di sbarcare in Premier League quando ero solo un ragazzino. Solskjaer? Sta facendo benissimo a Manchester, io lo adoro come persona e come manager, gli auguro solo il meglio".