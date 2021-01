Ci ha messo solo 70 partite, solo 18 mesi dopo essere arrivato a Milano, per entrare nella storia dell’Inter. Romelu Lukaku è diventato lo straniero, alla prima esperienza in Italia, più veloce a siglare 50 gol con la casacca nerazzurra, superando il record appartenete a Ronaldo ‘Il Fenomeno’ che impiegò 7 apparizioni in più.