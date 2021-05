Scatenato. In campo per un'intera stagione e fuori, per le strade di Milano, mentre esulta per lo Scudetto. Romelu Lukaku ha immortalato, con una diretta su Instragram, i suoi festeggiamenti a bordo di una macchina scoperta. Alcuni tifosi fortunati hanno incorciato il loro idolo: qualcuno gli grida "sei un Dio" e lui risponde "Grazie Bro (fratello, ndr.)"

