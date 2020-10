"C'è delusione e rammarico per come sono andati i fatti e per le decisioni che abbiamo dovuto suibire". Con queste parole l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, commenta a Sky Sport il caso legato alla positività al Covid-19 di Achraf Hakimi che ha costretto i nerazzurri a fare a meno dell'esterno in occasione del debutto in Champions League di mercoledì sera a San Siro contro il Borussia Monchengladbach: