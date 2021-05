"Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità con degli intendimenti molto propositivi alla luce dell’analisi dello scenario del calcio italiano. La conclusione è estremamente positiva e conciliativa di tutti gli aspetti che potevano avere generato contrasti", ha , ha dichiarato Marotta.

Questione chiusa

"Si traduce che il discorso Superlega è stato accantonato, archiviato e si guarda avanti, in un futuro sicuramente di grande difficoltà ma direi che tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per poter trovare un modello di sostenibilità generale. Anche il costo del lavoro è una variabile che incide molto sui bilanci dei club".

Un commento sulla Juve

"Passo indietro Juventus? Gli aspetti giuridici non competono a me. È stato affrontato il tema ed è stato superato in un clima di grande cordialità tra tutti".

Marotta ricorda Mario Corso: "Una leggenda dell'Inter che fa parte della poesia del calcio"

