Non si nasconde Beppe Marotta, l'obiettivo dell'Inter è lo scudetto. A pochi minuti dal fischio d'inizio del Derby contro il Milan, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, l'Amministratore Delegato nerazzurro ha parlato ai microfoni di Rai Sport confessando i reali obiettivi dell'Inter per questa stagione: