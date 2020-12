"Questo ciclo è iniziato solo l'anno scorso. Dico che tutto è migliorabile, c'è grande amarezza e anche delusione per la Champions, per noi e per i tifosi. Abbiamo l'obbligo di dare il massimo per raggiungere traguardi importanti nelle due competizioni che ci rimangono. Io che vivo le cose da dentro, dico che tutto il lavoro dell'area tecnica sta producendo miglioramenti anche in chiave futura. C'è anche autocritica e ci sono margini di miglioramento".