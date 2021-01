"Le voci sulla società? Voglio tranquillizzare i tifosi, proprietà e società sono solide. Tutto il calcio è in un momento di contrazione finanziaria. Siamo uomini di calcio e di sport, queste situazioni spesso portano compattezza e spingono a onorare la maglia. Sono molto positivo sul futuro dell'Inter". Così, ai microfoni di DAZN nel prepartita di Roma-Inter, l'amministratore delegato del club nerazzurro Beppe Marotta commenta le indiscrezioni in merito al futuro della proprietà e di un possibile riassetto con la cessione di quote azionarie.