"Conte non riesce mai a fare la formazione prevista perché deve sempre aspettare il Covid, i medici e i vari responsi. Dobbiamo assolutamente limitare le partite delle Nazionali. Altrimenti faremo fatica a gestire le squadre da qui a fine campionato. Opporci alle convocazioni dei c.t.? Sicuramente affronteremo la situazione con molta rigidità. Dobbiamo rispondere dei nostri impegni ufficiali e le Federazioni devono rispondere a noi per l'utilizzo dei nostri giocatori. Ci vuole grande cautela".

E' un malumore che serpeggia tra tutti i dirigenti dei club con giocatori che devono rispondere a tanti impegni. Sta all'intelligenza di tutti applicare il buon senso. La mia non è una polemica, non voglio boicottare le manifestazioni. Dico che quando un giocatore deve rispondere alle convocazioni, deve essere nella condizione psico-fisica per farlo. Quando è affaticato, ha problemi muscolari, deve restare a casa. Chiedo che ci sia maggiore rispetto per i club".