"Tranquillizzo tutti: l'Inter andrà avanti nella sua stabilità e tutti si stanno adoperando per garantire tranquillità. Non siamo in una situazione di allarme, la società sta valutando delle opportunità e compete solo a loro, io non posso esprimere alcun parere. È giusto che la proprietà agisca nel migliore dei modi". Così ai microfoni di Sky Sport, nel prepartita di Inter-Juventus, l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta conferma le indiscrezioni circa il possibile cambio ai vertici del club con la conseguente cessione di quote (se di minoranza o di maggioranza lo vedremo): "Tutti sono coscienti di cosa è stata, cos'è e cosa sarà l'Inter, un grande club".