Intervistato dai microfoni di Radio Uno, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha fatto il punto sull’attuale situazione in casa nerazzurra. Moratti parte parlando di Eriksen: "Difficile giudicarlo perché gioca poco, ma nessuno si aspettava questa situazione. E se Conte lo fa giocare poco avrà le sue ragioni". Il colpo 'alla Ronaldo' che servirebbe all’Inter: "Non sono attratto da un attaccante particolare, anche se Mbappé è molto forte. All’Inter c’è bisogno di alzare il livello della qualità". Christian Eriksen e lo spogliatoio: "Posso dire a sensazione che i calciatori devono adeguarsi al carattere dell’allenatore, ma non so come sia la situazione. Molto dipende dalle interferenze interne, non credo che in questo caso ci siano. Con calma le cose si metteranno a posto".