"Le assenze? Non è il momento di andare a vedere le situazioni extra-calcio. Spiace perdere un match in cui abbiamo creato tanto e in cui il Milan è stato fortunato. Ho visto tanto impegno, i ragazzi ci tenevano tanto. Due disattenzioni, poi tantissime occasioni per pareggiare e vincere. Complimenti a loro". Così, ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte commenta il ko nel derby contro il Milan e non nasconde la delusione pur non avendo molto da rimproverare ai suoi.