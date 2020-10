Salgono a 5 i casi di positività al Covid-19 all'Inter: in una nota ufficiale il club nerazzurro ha infatti reso noto la positività del 23enne portiere rumeno Ionut Radu. Si fa sempre più preoccupante, quindi, la situazione in casa Inter quando manca poco più di una settimana al derby contro il Milan in programma sabato prossimo 17 ottobre a San Siro con calcio d'inizio alle 18. Radu si aggiunge al triste elenco dei giocatori positivi nella rosa nerazzurra che comprende anche i nomi di Bastoni, Skriniar , Nainggolan e Gagliardini .

" FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile ".

Intanto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e dal Corriere della Sera, anche il Milan deve fare i conti con un nuovo caso di positività al Coronavirus. Il nome nuovo è quello di Matteo Gabbia, difensore attualmente in ritiro con la Nazionale Under 21 impegnata nella trasferta in Islanda. Sarebbe lui uno dei 2 giocatori risultati positivi nella mattinata di giovedì (l'altro è Plizzari, portiere della Reggina). Sempre secondo il Corriere dello Sport, il match tra Islanda e Italia non verrà disputato anche perché uno degli azzurrini positivo è sintomatico.