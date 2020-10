Reduce da mercati poco convincenti e infarciti di giocatori in prestito o a parametro zero, con Tonali il Milan ha messo a segno un colpo dal valore simbolico molto forte . Una sorta di operazione spartiacque per il club rossonero , tornato a investire con decisione su un giovane talento italiano con ampi margini di miglioramento. La mossa del Milan ha trovato consensi unanimi perché inserire Tonali in una squadra giovane, ma che sembra finalmente avere trovato la sua identità, è apparsa logica. Ora la parola passa al campo .

Il campo fin qui dice che, come era facilmente prevedibile, l'impatto di Tonali nel Milan non è ancora stato deflagrante: qualche spezzone di gara in Europa League e due presenze consecutive da titolare in campionato contro Crotone e Spezia. Buona la prova contro i calabresi allo Scida, un po' meno quella contro i liguri a San Siro. Covid e infortuni permettendo, Tonali non dovrebbe partire titolare nel derby: probabile che Pioli si affidi dall'inizio alla collaudatissima coppia Bennacer-Kessie con l'ex bresciano pronto a entrare a partita in campo. Con addosso quella maglia per la quale, per sua stessa ammissione, ha tifato da sempre fin da quando era bambino. Per ovvie ragioni non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al Meazza, ma siamo sicuri che per Tonali la sfida di sabato avrà comunque un sapore speciale.