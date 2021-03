"Questo è un campionato molto più equilibrato rispetto agli ultimi. Siamo contenti di essere primi, ora però dobbiamo restarci fino alla fine". Milan Skrinair, "L'eliminazione dalla Champios? Bruciava tanto, però ormai è passata. Purtroppo ci è rimasto un solo obiettivo, ma è un grande obiettivo". Milan Skrinair, l'autore del gol partita nel match contro l'Atalanta (1-0) nell'ultimo turno di campionato , così parlando a Tuttosport.

L'Inter di Conte

"Questa non è più la Pazza Inter, ma l’Inter di Conte: ha cambiato un po’ di cose, ha fatto sì che avessimo più equilibrio in campo, che tutti pensassero a difendere e fossero applicati nella costruzione dal basso. E poi utilizziamo ogni partita per imparare in vista di quella successiva".

Conta vincere

"In campionato è importante portare a casa i punti, possibilmente tre. E le partite vanno giocate con la testa. Poi sicuramente il nostro gioco non piacerà a tutti però, in questo momento, conta vincere. Vanno fatti i punti, anche giocando meno bene".

Posizione e tattoo

"Con la linea a cinque non avevo mai giocato e, all’inizio, ho avuto un po’ di difficoltà. Lui però è bravissimo nel far capire bene cosa chiede ai giocatori e questo, ogni giorno, ti migliora. Se oggi sono un difensore completo, è grande merito suo. Se vinciamo lo scudetto? Me lo tatuo sulla pelle".

