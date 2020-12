Inter Napoli, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Meazza in San Siro di Milano mercoledi 16 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. I nerazzurri di Conte si presentano a questa sfida occupando il secondo posto della classifica dopo 11 giornate con 24 punti, mentre gli azzurri di Gennaro Gattuso sono quarti a quota 23 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Indisponibili: Hakimi, Nainggolan, Pinamonti, Vecino, Vidal

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens. All. Gattuso

Indisponibili: Osimhen

L’Inter ha ottenuto il succeso nelle due sfide di campionato contro il Napoli la scorsa stagione: Antonio Conte potrebbe diventare il secondo allenatore nella storia a vincere le prime tre gare di Serie A sulla panchina dei nerazzurri contro i partenopei, dopo Alfredo Foni tra il 1952 e il 1953.

L’Inter ha segnato in tutte le ultime quattro gare di Serie A contro il Napoli dopo esser rimasta a secco nelle quattro precedenti: striscia più lunga per i nerazzurri dal 2000 quando andarono in rete per otto sfide di fila nella competizione contro gli azzurri.

Il Napoli non ha trovato il gol nelle ultime tre trasferte in casa dell’Inter in Serie A: l’ultima formazione in grado di mantenere la porta inviolata per almeno quattro gare interne contro i partenopei fu il Catania tra il 1961 e il 2008 (sei partite in quel caso).

L’Inter potrebbe vincere cinque match di fila nel corso di una singola stagione di Serie A per la prima volta da dicembre 2019.

Il Napoli ha segnato 26 gol in questo campionato: solo nel 2017/18 (32) e nel 1957/58 (30) ha fatto meglio nei primi 11 turni di Serie A. Considerando le 10 gare giocate (visto che con la Juve non è scesa in campo), ha fatto meglio solo nel 2017/18 (29) e nel 1957/58 (27).

Dall’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli a dicembre 2019, solo il Manchester City (17.5) tenta in media più conclusioni dei partenopei (17.4) nei cinque maggiori campionati europei.

Solo il Manchester United (15) ha guadagnato più punti dell'Inter (10) da situazione di svantaggio in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Solo Harry Kane (10) ha servito più assist dell’attaccante del Napoli Dries Mertens (sei) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Due dei cinque gol segnati come subentrato da Lautaro Martínez sono stati messi a segno contro il Napoli; l’attaccante dell’Inter ha realizzato inoltre l’ultimo gol dell’incontro in tre delle quattro partite che ha giocato contro i partenopei nella competizione.

Matteo Politano ha segnato cinque dei suoi 30 gol in Serie A con la maglia dell’Inter (tutti nel 2018/19). L’attaccante del Napoli ha realizzato tre reti in campionato a San Siro, più che in ogni altro stadio in trasferta.

