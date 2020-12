"Solo in Italia gli arbitri ti mandano fuori perché li mandi a ca***e. Se dici 'fuck off' in Inghilterra nessuno ti dice niente. Solo in Italia l’arbitro butta fuori il capitano del Napoli perché lo manda a********o per un rigore dubbio. Solo in Italia, così si cambiano le partite. Così io avrei giocato una partita sì e una no". E’ molto arrabbiato Rino Gattuso dopo la sconfitta di San Siro, non riesce a bocciare il suo Napoli: "E’ stata una partita molto tattica - ha detto ai microfoni di Sky -, il Napoli ha fatto una grandissima partita, abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo. Meritavamo più noi che loro, ma va bene così. I gol bisogna farli. Ora c’è da pensare alla partita con la Lazio fra 4 giorni".