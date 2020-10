Secondo caso di Coronavirus all'Inter. Dopo Alessandro Bastoni, infatti, è arrivata la notizia della positività al Covid-19 di Milan Skrkinar, che ha appreso la notizia mentre si trovava in ritiro con la sua Nazionale. Il difensore slovacco è ora in isolamento.

Si profilano dunque grossi problemi di formazione non da poco per Antonio Conte in vista del derby contro il Milan in programma il 17 ottobre a San Siro: il tecnico salentino sarà infatti costretto a reinventare la linea difensiva considerate le assenze di Skriniar e Bastoni. E a proposito di Bastoni, il club nerazzurro ha reso note le sue condizioni in un breve comunicato: