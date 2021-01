BC Partners non è il solo fondo d’investimento interessato all’Inter. E’ questo ciò che rivela il Financial Times che evidenzia come ci siano altri due fondi che hanno messo nel mirino il club nerazzurro: EQT e Arctos Sports Partners. Il principale giornale economico-finanziario del Regno Unito precisa come BC Partners sia attualmente quello in fase più avanzata nei colloqui con gli intermediari di Suning (il fondo con sede a Londra sta svolgendo in questi giorni la due diligence sui conti dell’Inter: operazione che è giunta circa a metà, con la chiusura della verifica sulle cifre attese intorno a fine gennaio) ma sia gli svedesi di EQT che gli statunitensi di Arctos Sports Partners hanno dimostrato il loro interesse.

EQT, chi è e perché guarda all’Inter?

Ma chi c’è dietro a questi due fondi? EQT è un operatore di private equity svedese sponsorizzato dalla famiglia Wallenberg, una delle più ricche e potenti famiglie di imprenditori svedesi con interessi che vanno dal marchio di automobili Saab alla multinazionale tecnologica svedese Ericcson, da Electrolux ad ABB. Come scrive il sito bebeez.it, la famiglia Wallenberg possiede il 20% della società di gestione ed è uno dei principali investitori nei fondi gestiti da EQT. Attualmente investe in private equity tramite il fondo EQT VIII, che ha chiuso la raccolta a 10,75 miliardi di euro nel febbraio 2018. Attivo nel venture capital e nelle infrastrutture, la società scandinava (che dà lavoro a 127.000 dipendenti) ha un portfolio di aziende che sono localizzate in Europa, Asia e Stati Uniti e il fatturato complessivo è stimato in oltre 21 miliardi di euro.

Da cinque anni ormai attiva in Italia, EQT ha condotto il primo investimento nello Stivale nel marzo 2016 quando il fondo EQT VII ha investito in Lima, leader globale nelle protesi ortopediche sostitutive e con tecnologia 3D. Nel giugno 2018 ha comprato il controllo di Facile.it (la principale piattaforma comparativa online di prodotti assicurativi per auto, moto, gas ecc) e dal luglio 2019 ha aperto proprio a Milano la sua sede italiana. Un team diretto dal managing director Federico Quitadamo e focalizzato su opportunità di investimento settoriali.

Arctos Sports Partners, chi è perché guarda all’Inter?

Arctos, come si legge nel sito ufficiale della società, è una private equity dedicata al settore professionistico della sport industry e in particolare ai proprietari di franchigie o club nel mondo dello sport. La missione del fondo è quella di collaborare con i proprietari e leghe per far crescere la liquidità e la flessibilità finanziaria dei gruppi proprietari grazie a un approccio collaborativo e riflessivo. In questo senso un identikit che calza a pennello con la volontà di Suning di trovare un socio di minoranza capace di iniettare capitale e consentire a Zhang e soci di mettere meno soldi rispetto a oggi.

Fondata nel 2019, Arctors Sport Partners acquisisce quote di minoranza in franchigie parte del mondo dello sport professionistico statunitense, oltre a fornire soluzioni personalizzate su liquidità e crescita del capitale ai proprietari di società nel mondo dello sport. A dicembre 2020 la società americana, guidata da Ian Charles e dall’ex ad della Madison Square Garden Company Ed O’Connor) aveva raccolto fondi per 950 milioni di dollari utili all’acquisizione di quote di minoranza nelle maggiori società sportive.

BC Partners interessata al 40%, club valutato un miliardo

Tra rumors, indiscrezioni e parziali smentite, come detto appare BC Partners il fondo nettamente più interessato all’Inter. Secondo Reuters, sarebbero in ballo per rilevare il 40% delle quote dell’Inter, club che sarebbe valutato oltre un miliardo di euro. Una quota pesante ma che garantirebbe a Suning di tenere la maggioranza delle azioni. Staremo a vedere ma di certo è un fronte che andrà seguito nelle prossime settimane.

Conte: "Società? Voci interessano ma non devono influenzarci"

