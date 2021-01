La nota ufficiale dell’Inter e di Steven Zhang è solo di qualche giorno fa, una smentita per una notizia ritenuta priva di ogni fondamento. Eppure, sulla sponda milanese dell’informazione legata al mondo della finanza, le notizie continuano ad arrivare. Prima le indiscrezioni riportare dal quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’, poi la conferma del portale sportivo/finanziario ‘Calcio e Finanza’: per una quota nel capitale dell’Inter c’è l’interessamento del fondo di private equity BC Partners.

Per quanto si sia in una fase preliminare – si legge su Calcio e Finanza – BC Partners, che è in netto vantaggio su altri possibili investitori, è pronta a vagliare qualsiasi soluzione: sia questa entrare come socio di minoranza se non addirittura rilevare l’intero 70% delle quote possedute da Suning, diventando di fatto il nuovo proprietario.

Dunque tutto dipenderà dall’attuale proprietà e dalle decisioni del gruppo Suning. Se da una parte infatti è arrivata la smentita del presidente Steven Zhang, dall’altra – si sottolinea con attenzione e un pizzico di malizia – da Suning Holding, ovvero coloro che giuridicamente controllano l’Inter, non c’è stato nulla di tutto questo. L’impressione è che all’interno dello stesso gruppo e della stessa famiglia dunque ci siano pensieri differenti; e che tanto possano influire le decisioni che arrivino da Nanchino più che quelle immediate – e in un certo senso doverose – dello stesso Steven Zhang, pronto all’immediata smentita.

Quel che è certo è l’interessamento concreto di BC Partners. Il colosso del private equity infatti si è già affacciato nel mondo del calcio; come dimostra per altro anche il recente coinvolgimento per i diritti televisivi della Bundesliga. Un interesse riconducibile ovviamente anche alla questione legata all’eventuale nuova costruzione di San Siro così come l’ingresso eventuali di fondi di investimento (CVC) per la gestione dei diritti della Serie A.

