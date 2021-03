La Gazzetta dello Sport precisa inoltre che il gruppo Suning è deciso a mantenere la maggioranza dell'Inter. La ricerca di nuovi soci e finanziatori prosegue, ma in modo meno serrato: grazie alla vendita del 23% delle azioni in patria, infatti, per il colosso cinese la necessità di valutare le offerte è diventata meno urgente.