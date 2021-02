Da tenere d'occhio, in particolare, c'è la scadenza del 31 marzo, termine ultimo per l'ottenimento delle licenze per le coppe europee della stagione 2021-22. L'UEFA, in considerazione delle gravi conseguenze economiche provocate dalla pandemia di Covid-19, ha introdotto un'eccezione alla regola che prevedeva l'obbligo di saldare gli stipendi dell'anno precedente entro il 31 dicembre: per ottenere la licenza, tuttavia, l'ammontare degli ingaggi non pagati non deve superare il 15% di quanto percepito da ogni tesserato nell'ultimo anno solare. Gli arretrati, in ogni caso, dovranno essere versati entro il 30 giugno a fronte della presentazione di un programma dettagliato.